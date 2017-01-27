Уволился главный дорожник Омской области
Политика  •  27 января 2017, 07:17, последнее обновление 27 января 2017, 07:20  •  печать

Уволился главный дорожник Омской области

Автор: Василий Епанчинцев

Александр Фрикель решил покинуть министерство строительства по собственному желанию.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Александр Фрикель подал в отставку, сообщает "Новый Омск" со ссылкой на начальника управления сводно-аналитической работы Минстроя Александра Андрюшенкова. Документы об увольнении главного дорожника региона находятся сейчас в работе.

До перехода в областное правительства Фрикель работал в департаменте городского хозяйства администрации Омска. Минувшим летом заместитель министра контролировал всю работу по масштабному ремонту дорог в городе и области.

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r Теги  •  #Александр Фрикель #ремонт дорог

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