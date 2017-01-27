Уволился главный дорожник Омской области

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Александр Фрикель подал в отставку, сообщает "Новый Омск" со ссылкой на начальника управления сводно-аналитической работы Минстроя Александра Андрюшенкова. Документы об увольнении главного дорожника региона находятся сейчас в работе.

До перехода в областное правительства Фрикель работал в департаменте городского хозяйства администрации Омска. Минувшим летом заместитель министра контролировал всю работу по масштабному ремонту дорог в городе и области.