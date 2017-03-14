Недостроенный омский метрополитен грозит аварией городу

Счётная палата нашла многочисленные нарушения при подготовке города к 300-летнему юбилею. Аудиторы полагают, что объекты недостроенного гидроузла могут быть утрачены, а так и не введённый в строй метрополитен несёт риск возникновения аварийных ситуаций с тяжёлыми последствиями.

Коллегия Счётной палаты России рассмотрела результаты проверки целевого использования бюджетных средств, направленных региону на финансирование плана мероприятий, связанных с подготовкой к 300-летнему юбилею Омска.

Особые опасения у Счётной палаты вызывает состояние омского метрополитена и объектов гидроузла. Как сказано в отчёте, несвоевременное выполнение работ по строительству метрополитена повлекло существенное увеличение стоимости работ - с 11 до 19 млрд.

- Состояние объекта незавершённого строительства влечёт риски возникновения аварийных ситуаций с тяжёлыми последствиями, в том числе: проседание грунтов под жилыми домами, деформация временных ограждающих конструкций, подтопление перегонных тоннелей, - сообщил в ходе заседания коллеги палаты аудитор Валерий Богомолов.

Богомолов также не исключает аварийных ситуаций на гидроузле, строительство которого затянулось из-за банкротства "Мостовика". Проверяющие сделали вывод: из-за отсутствия достоверности определения сметной стоимости объёмов работ, необходимых для завершения строительства гидроузла, может возникнуть угроза утраты уже построенных объектов.

Счётная палата также указала омским чиновникам на принимаемые ими нерациональные управленческие решения. Огрехи найдены в деятельности Минстроя и Минздрава. Из-за отсутствия откорректированной строительной документации на выполнение дополнительных работ были сорваны сроки реконструкции хирургического стационара. Хотя для него были закуплены оборудование и мебель на общую стоимость в 400 млн руб. Сейчас они хранятся у поставщиков. Указали властям и на Омскую крепость, реконструкция которой велась организацией, не имеющей допуска и лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. А подрядчики, выполнявшие строительство детского сада, также запланированного к юбилею, завышали сметы, включив в них дополнительный объём работ. По такой схеме в пользу подрядных организаций из бюджета взыскано 134 млн руб. сверх предельной договорной цены.

Всего же, по подсчётам контролеров из Счётной палаты, из 27 мероприятий плана подготовки и проведения празднования 300-летия Омска, полностью завершены только 13.