Лидер омских единороссов отвёл себе два срока

Секретарь омского регионального отделения "Единой России" Юрий Тетянников рассказал о том, сколько собирается занимать свой пост.

На сегодняшней пресс-конференции секретарь омского регионального отделения "Единой России" Юрий Тетянников заявил, что собирается работать в должности два срока. Таково условие устава партии.

Мы пошли на демократизацию устава, - сказал Тетянников. - С 2012 года ни председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, ни секретарь регионального отделения, ни секретарь первичной организации не может занимать свой пост более двух сроков.

Омское региональное отделение "Единой России" отмечает 15-летний юбилей со дня основания. Весной партия власти собирается провести предварительное голосование по определению кандидатов в депутаты Омского городского совета.