Омский губернатор встретился в Сочи с казахстанскими предпринимателями

В Сочи в рамках инвестиционного форума прошли переговоры губернатора Виктора Назарова с руководством казахстанской группы компании "Байтерек", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Омская область подготовит пакет предложений по совместным проектам с высоким потенциалом и привлекательностью для казахстанских инвесторов.

В холдинг "Байтерек" входит 11 дочерних организаций. Омская область готова предложить Казахстану расширение поставок машиностроительной продукции, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, сотрудничество в сфере семеноводства, совместных исследований по сортоиспытанию семян и созданию новых сортов зерновых, масличных культур, создание совместных предприятий и производственной кооперации в сфере агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств.

Через две недели состоится торгово-экономическая миссия Омской области в Павлодарскую область. Омскую делегацию возглавит губернатор Виктор Назаров.