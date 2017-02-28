Омский губернатор встретился в Сочи с казахстанскими предпринимателями
Политика  •  28 февраля 2017, 15:17, последнее обновление 28 февраля 2017, 15:24  •  печать

Омский губернатор встретился в Сочи с казахстанскими предпринимателями

Автор: Василий Епанчинцев

Виктор Назаров провёл переговоры с казахстанской группой компаний "Байтерек".

В Сочи в рамках инвестиционного форума прошли переговоры губернатора Виктора Назарова с руководством казахстанской группы компании "Байтерек", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Омская область подготовит пакет предложений по совместным проектам с высоким потенциалом и привлекательностью для казахстанских инвесторов.

В холдинг "Байтерек" входит 11 дочерних организаций. Омская область готова предложить Казахстану расширение поставок машиностроительной продукции, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, сотрудничество в сфере семеноводства, совместных исследований по сортоиспытанию семян и созданию новых сортов зерновых, масличных культур, создание совместных предприятий и производственной кооперации в сфере агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств.

Через две недели состоится торгово-экономическая миссия Омской области в Павлодарскую область. Омскую делегацию возглавит губернатор Виктор Назаров.

Теги  •  #Виктор Назаров #Сочи

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Комментарии

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Владимир Семенов  •  28 февраля 2017, 15:34

Хорошо, что налаживанием связей с потенциальными инвесторами занимается непосредственно губернатор. Возможно, это приведет к созданию интересных проектов.

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