Омский губернатор ищет поддержки социального предпринимательства у государства

В Сочи на инвестиционном форуме на площадке "Социальная инфраструктура регионов. Затраты или инвестиции?" выступил губернатор Виктор Назаров, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Глава региона рассказал о практических наработках в сфере социального предпринимательства.

Действующее законодательство пока не предусматривает государственную поддержку непромышленных кластеров, поэтому пользуясь такой авторитетной площадкой, как Российский инвестиционный форум, мы выходим с предложением в Минэкономразвития изменить порядок предоставления субсидии для поддержки кластеров, - сказал Назаров.

Кластер социальных инноваций в Омской области планируется создать в этом году. Он будет консолидировать социальный бизнес и координировать его работу. Ранее в регионе был создан нефтехимический кластер.