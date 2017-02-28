Омский губернатор ищет поддержки социального предпринимательства у государства
Политика  •  28 февраля 2017, 17:25, последнее обновление 28 февраля 2017, 17:42  •  печать

Омский губернатор ищет поддержки социального предпринимательства у государства

Автор: Василий Епанчинцев

С инициативой изменения экономического законодательства выступил в Сочи Виктор Назаров.

В Сочи на инвестиционном форуме на площадке "Социальная инфраструктура регионов. Затраты или инвестиции?" выступил губернатор Виктор Назаров, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Глава региона рассказал о практических наработках в сфере социального предпринимательства.

Действующее законодательство пока не предусматривает государственную поддержку непромышленных кластеров, поэтому пользуясь такой авторитетной площадкой, как Российский инвестиционный форум, мы выходим с предложением в Минэкономразвития изменить порядок предоставления субсидии для поддержки кластеров, - сказал Назаров.

Кластер социальных инноваций в Омской области планируется создать в этом году. Он будет консолидировать социальный бизнес и координировать его работу. Ранее в регионе был создан нефтехимический кластер.

Теги  •  #Виктор Назаров #законодательство

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