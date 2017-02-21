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Омский губернатор получил первый опыт проектного управления
Политика  •  21 февраля 2017, 17:10, последнее обновление 21 февраля 2017, 18:07  •  печать

Омский губернатор получил первый опыт проектного управления

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Виктор Назаров провёл первое заседание проектного комитета Омской области.

В правительстве Омской области прошло первое заседание проектного комитета, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Юридическая основа для работы нового органа уже разработана и в ближайшее время будет представлена.

Проектный комитет должен стать высшим органом управления проектной деятельностью и будет работать под моим председательством, - заявил губернатор Виктор Назаров. - В состав входят все заместители председателя правительства, министры экономики и финансов.

Проектный комитет будет принимать ключевые управленческие решения по реализуемым в регионе проектам. Новый орган вправе изменять при необходимости вид проекта, срок его реализации и бюджет. На сегодняшнем заседании рассматривались инициативы отраслевых министерств и ведомств по приоритетным проектам.

Комитет на сегодняшний день курирует 41 проект, в том числе -16 приоритетных проектов, 9 - внутренних и 16 - внешних. Комитет будет ежеквартально рассматривать промежуточные отчеты по внешним и приоритетным проектам. Решение о закрытии проекта или продлении его реализации будет приниматься, исходя из достижения поставленной цели и запланированных результатов.

Теги  •  #Виктор Назаров #правительство Омской области

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