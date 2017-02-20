Нового мэра Омска могут выбрать уже через два месяца

В Городском совете назвали примерные сроки, в которые планируется выбрать нового руководителя Омска.

На сегодняшнем заседании профильного комитета Омского городского совета назначены шесть представителей ОГС, которые войдут в комиссию по отбору кандидатов на пост мэра. Ими стали почётные граждане Омска Анатолий Якуш и Александр Новиков, представители фракций Николай Чираков ("Единая Россия"), Леонид Михайленко (КПРФ), Алексей Ложкин (ЛДПР) и Ирина Матвеенко ("Справедливая Россия").

Если кто-то считает, что это (пост мэра Омска - прим. ред.) манна небесная, он ошибается, - прокомментировал итоги заседания вице-спикер Василий Мамонтов. - Мы считаем, что будет возможность провести выборы мэра в Городском совете примерно 19 апреля, если всё будет идти так, как мы рассчитываем.

Горсовету также предстоит определить, как будет проходить голосование за нового градоначальника. Василий Мамонтов говорит, что фракция единороссов будет настаивать на открытом поимённом голосовании.

Выборы мэра Омска пройдут в три этапа. Кандидатов на пост отберёт комиссия из 12 человек, сформированная пополам Городским советом и губернатором. Окончательное решение по кандидатуре мэра примут депутаты Горсовета: победителю необходимо набрать минимум 21 голос. Процедура назначения нового градоначальника должна завершиться до 10 мая. Нынешний мэр Вячеслав Двораковский имеет право покинуть свой пост досрочно.