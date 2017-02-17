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Омского губернатора призвали оставить Вячеслава Двораковского на второй срок
Политика  •  17 февраля 2017, 08:30, последнее обновление 17 февраля 2017, 09:23  •  печать

Омского губернатора призвали оставить Вячеслава Двораковского на второй срок

Автор: Василий Епанчинцев

Эксперт в области местного самоуправления Александр Костюков убеждён, что только действующий мэр имеет управленческий опыт в сложных экономических условиях.

Профессор, доктор юридических наук Александр Костюков признался "ВОмске", что его удивила процедура поиска нового мэра Омска. Ранее на большой пресс-конференции губернатор Омской области Виктор Назаров признался, что выдвинул на этот пост руководителя местного отделения Сбербанка Игоря Меркулова, гендиректора "ОмскВодоканала" Сергея Шелеста и министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова. Все трое сейчас проходят необходимые согласования и проверки.

Удивила простая ситуация: Виктор Иванович, видимо, пока не понимает, что любые предложенные им в комиссию кандидаты, и даже два кандидата, рекомендованные комиссией, и даже тот кандидат, за которого в итоге проголосует Городской совет на своём заседании в мае 2017 года - это будут его, губернаторские, ошибки, которых ему никогда не простят омичи, - отметил Костюков. - Не простят, потому что их лишили права выбирать себе мэра. Того права, которым они пользовались с начала 90-х годов.

По мнению эксперта в области местного самоуправления, новый мэр ситуацию в городе не улучшит. "Как была тотальная безответственность, так она и останется, - резюмирует Александр Костюков. - У Виктора Ивановича, на мой взгляд, есть только один правильный вариант: оставить действующего мэра на второй срок. Он единственный из озвученных и неозвученных ещё кандидатов имеет необходимый управленческий опыт в современных, не самых лучших экономических условиях. Но я абсолютно не уверен, что губернатор готов проявить необходимую политическую волю".

Напомним, что в интервью телеканалу "Продвижение" мэр Омска Вячеслав Двораковский признался, что решение о своём выдвижении на второй срок примет по итогам отчёта о деятельности администрации города. Отчитаться о своей деятельности градоначальник должен в рамках весенней сессии Омского городского Совета.

Теги  •  #Александр Костюков #Виктор Назаров #Вячеслав Двораковский

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