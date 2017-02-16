Шелест и Меркулов высказались о мэрских амбициях

В ходе вчерашней пресс-конференции губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что выдвинул на пост мэра Омска управляющего местным отделением Сбербанка Игоря Меркулова, генерального директора ОАО "ОмскВодоканал" Сергея Шелеста и министра природных ресурсов и экологии региона Александра Винокурова.

Первым из кандидатов своё выдвижение прокомментировал Сергей Шелест. По его словам, у него нет мэрских амбиций, но участие в конкурсе для него почётно. "Я в полной мере осознаю ответственность и объём работ, который лежит на плечах мэра города-миллионника, - говорится в заявлении Шелеста, распространённом пресс-службой "ОмскВодоканала". - Амбиций занять кресло градоначальника Омска у меня нет. Мне приятно, что результаты моего труда как руководителя крупного предприятия коммунальной инфраструктуры заметны в городе. Считаю, что именно это и стало основой для муссируемой информации о моём участии в конкурсе на должность мэра".

Управляющий омского филиала Сбербанка Игорь Меркулов признался РИА "Омск-Информ", что ему приятно доверие, которое оказал ему глава региона. "Я посмотрел, что Виктор Иванович включил меня в этот список. Мне очень приятно, но мне пока комментировать нечего. Комиссия начнёт работать, и потом все комментарии я буду давать. Представляю, чем занимается мэр, представляю груз ответственности, который лежит на мэре, но все комментарии я буду давать позже".

Как ранее сообщал "Омск Здесь", глава Минприроды Александр Винокуров считает, что он может не пройти согласование из-за штрафов за превышение скорости.

Вчера Омский городской совет принял положение о конкурсной комиссии, которая займётся отбором кандидатов в мэры. В неё войдут шесть представителей губернатора, четыре депутата и два почётных жителя Омска. Ожидается, что имя нового мэра станет известно до 11 мая.