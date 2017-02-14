Владимир Компанейщиков: "У меня есть концепция, но мэром быть не планирую"

В интригующем интервью "Омск Здесь" заместитель губернатора Омской области по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков рассказал о том, как будут происходить выборы нового мэра города и какими качествами должен обладать преемник Вячеслава Двораковского.

Владимир Борисович, в Омском городском совете запущен процесс выборов нового мэра Омска. Кто станет представителями губернатора в конкурсной комиссии, которая займётся отбором кандидатов?

Пока вопрос формирования комиссии находится на начальном этапе. Так что говорить об этом рано. Горсовет должен принять соответствующее положение и сформировать свою часть комиссии. Естественно, что в комиссию войдут авторитетные и компетентные люди… В кратчайшие сроки будет подготовлен пул претендентов, из которых губернатор выберет своих представителей.

Ваша фамилия называется в числе возможных кандидатов в мэры. Вы планируете претендовать на этот пост?

У меня нет мэрских амбиций.

На Ваш взгляд, кто должен стать новым мэром Омска - крепкий хозяйственник или молодой технократ?

Разделение на крепкого хозяйственника и молодого технократа условно. Оно придумано на ровном месте. На мой взгляд, хороший управленец - он же и крепкий хозяйственник. Не может крепкий хозяйственник не быть хорошим управленцем. Другое дело, что под этот стереотип мы сами притягиваем конкретные личности.

Есть другие компетенции, которые нужны мэру. Как говорил [теоретик управления Ицхак] Адизес, хороший менеджер эффективен и результативен в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Управленческая эффективность и результативность складывается из очень многих качеств, которыми должен обладать человек. Нужно быть мэру и хорошим политиком, потому что предстоит выстраивать отношения с депутатами, бизнесом, элитами и СМИ. Также этот человек должен владеть всеми современными инструментами управления, которых действительно много и все они работают. Этот человек должен иметь представление о том, как устроена система города. Соответственно требуется системное мышление. И у этого человека должна быть концепция, собственно говоря, того, что делать будем. Нам нужен мэр, чтобы был, или мы хотим, чтобы Омск стал городом с развивающейся экономикой, улучшающейся городской средой, созданием точек роста креативных экономик?! Для меня ключевой вопрос: "А чего делать будем?". Будем в болоте сидеть?

Кажется, что с крепкими хозяйственниками мы уже нахлебались.

Я бы не позавидовал никому, кто бы был на месте Вячеслава Двораковского. Он удержал город, это правда. Другое дело, что в жизни или ты развиваешь, или - деградируешь. Останавливаться нельзя, потому что середины здесь нет. В чём это развитие? У меня есть своя концепция, но ещё раз говорю, я не собираюсь и не планирую быть мэром.

Есть ощущение, что нужен новый подход к управлению городом.

Нужна ответственность, решительность и длинная политическая воля. Что такое новый подход, когда до основания всё разрушим, сто лет назад мы уже видели. Не очень хорошо заканчивается.

Не может случиться в городе ситуации двоевластия, когда имя нового мэра станет известно до 11 мая, а команда Вячеслава Двораковского будет дорабатывать ещё два месяца? Не будет ли противостояния уходящей и новой администраций?

Знаете, все разное говорят. Я бы здесь не разговоры слушал, а смотрел, как ситуация будет складываться. Крайне важно, чтобы мы в каких-то изменениях и переменах не потеряли то, что уже удалось сделать. Управляемость городом не надо терять. Как оно получится - на самом деле любые варианты возможны. Я бы не стал загадывать.