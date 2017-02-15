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Омский губернатор ждёт, что новый мэр будет пахать как раб на галерах
Политика  •  15 февраля 2017, 11:06, последнее обновление 15 февраля 2017, 11:06  •  печать

Омский губернатор ждёт, что новый мэр будет пахать как раб на галерах

Автор: Василий Епанчинцев

Виктор Назаров вспомнил выражение президента, говоря о том, кто должен стать новым мэром Омска.

На сегодняшней пресс-конференции губернатор Омской области Виктор Назаров высказался о том, кто должен стать новым мэром Омска. По словам главы региона, не важно, какой созыв Омского городского совета выберет градоначальника.

Депутаты в любом случае заинтересованы в достижении результата, - сказал Назаров. - Чтобы город был чистым и благоустроенным. Главное того, кого выберут. Хочу видеть в кресле мэра того, кто, как говорил наш президент, пахал бы как раб на галерах. Там поле непаханое, надо работать и работать. Ждём ответственного человека, болеющего за дело.

Сегодня Омский городской совет должен принять положение о работе конкурсной комиссии, которая займётся отбором кандидатов в мэры. В неё войдут шесть представителей губернатора, четыре депутата и два почётных гражданина Омска. Ожидается, что имя нового мэра станет известно до 11 мая.

r Теги  •  #Виктор Назаров #выборы #мэр

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