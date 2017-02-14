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Владимир Компанейщиков отказался стать мэром Омска
Политика  •  13 февраля 2017, 17:28, последнее обновление 13 февраля 2017, 17:34  •  печать

Владимир Компанейщиков отказался стать мэром Омска

Автор: Василий Епанчинцев

Заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков не проявляет мэрских амбиций.

В выборах мэра Омска по новой схеме не намерен участвовать заместитель губернатора по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков. Вице-губернатор признался в разговоре с "Омск Здесь", что не имеет мэрских амбиций.

У меня нет мэрских амбиций, - сказал Компанейщков. - Нам не стоит делить кандидатов на условных крепких хозяйственников и молодых технократов. Это разделение придумано на ровном месте. На мой взгляд, хороший управленец - он и есть крепкий хозяйственник. С другой стороны, крепкий хозяйственник не может не быть хорошим управленцем.

Напомним, что Владимир Компанейщиков назывался в числе возможных претендентов на пост мэра Омска. Нового градоначальника в этом году будет утверждать Омский городской совет по представлению конкурсной комиссии. Ожидается, что имя преемника действующего мэра Вячеслав Двораковского станет известно до 11 мая.

r Теги  •  #Владимир Компанейщиков #мэр

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Комментарии

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Виктор Вайз  •  13 февраля 2017, 20:35

да есть у него все эти амбиции - просто все уже поделено, кто идет в мэры, у кого есть реальные шансы, - и главное реальные деньги и крыша, чтоб пройти, - а у него видимо, всего этого недостаточно. человек просто трезво оценил свои возможности.

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