Мэр Омска не исключил, что пойдёт на второй срок

Мэр Омска Вячеслав Двораковский рассказал телеканалу "Продвижение", чем планирует заняться по истечении срока своей должности. Градоначальник отметил, что окончательно определится с дальнейшими планами после выступления с официальным отчётом о своей деятельности. Возможно, его карьера в мэрии продолжится.
Команда в городе квалифицированная, самое главное - ответственная. Хоть у нас есть масса трудностей, мы всё время ощущаем, что прирастает эффективность деятельности команды. Я пока не определился. Ответ на этот вопрос даст мне отчёт, - рассказал Двораковский в интервью программе "Омск Здесь".
Полномочия Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Нового мэра назначит комиссия, сформированная Омским городским Советом и губернатором. Ожидается, что имя нового градоначальника станет известно до 11 мая.
Полное интервью мэра смотрите в программе "Омск Здесь" на телеканале "Продвижение" (в субботу в 20:00 и в воскресенье 23:30).
Пусть идет. Лишь бы выборы проходили честно. Каждый имеет право баллотироваться.
вы шутите? хотите что бы наш город окончательно угробили? восстание люди организуют если но на 2й срок пойдёт
Никто ничего не организует. Основной массе глубоко фиолетово кто у нас мэр и что с городом происходит.