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Мэр Омска не исключил, что пойдёт на второй срок
Политика  •  10 февраля 2017, 13:58, последнее обновление 10 февраля 2017, 14:22  •  печать

Мэр Омска не исключил, что пойдёт на второй срок

Автор: Екатерина Криль

Вячеслав Двораковский не исключает возможность вновь занять пост градоначальника, которого в этом году назначит спецкомиссия.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский рассказал телеканалу "Продвижение", чем планирует заняться по истечении срока своей должности. Градоначальник отметил, что окончательно определится с дальнейшими планами после выступления с официальным отчётом о своей деятельности. Возможно, его карьера в мэрии продолжится.

Команда в городе квалифицированная, самое главное - ответственная. Хоть у нас есть масса трудностей, мы всё время ощущаем, что прирастает эффективность деятельности команды. Я пока не определился. Ответ на этот вопрос даст мне отчёт, - рассказал Двораковский в интервью программе "Омск Здесь".

Полномочия Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Нового мэра назначит комиссия, сформированная Омским городским Советом и губернатором. Ожидается, что имя нового градоначальника станет известно до 11 мая. 

Полное интервью мэра смотрите в программе "Омск Здесь" на телеканале "Продвижение" (в субботу в 20:00 и в воскресенье 23:30).

r Теги  •  #Вячеслав Двораковский #мэр

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Комментарии

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Леонид Портнов  •  10 февраля 2017, 15:34

Пусть идет. Лишь бы выборы проходили честно. Каждый имеет право баллотироваться.

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Алексей Иванов  •  10 февраля 2017, 14:54

вы шутите? хотите что бы наш город окончательно угробили? восстание люди организуют если но на 2й срок пойдёт

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Воффка  •  10 февраля 2017, 15:39

Никто ничего не организует. Основной массе глубоко фиолетово кто у нас мэр и что с городом происходит.

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