Мэр Омска не исключил, что пойдёт на второй срок

Вячеслав Двораковский не исключает возможность вновь занять пост градоначальника, которого в этом году назначит спецкомиссия.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский рассказал телеканалу "Продвижение", чем планирует заняться по истечении срока своей должности. Градоначальник отметил, что окончательно определится с дальнейшими планами после выступления с официальным отчётом о своей деятельности. Возможно, его карьера в мэрии продолжится.

Команда в городе квалифицированная, самое главное - ответственная. Хоть у нас есть масса трудностей, мы всё время ощущаем, что прирастает эффективность деятельности команды. Я пока не определился. Ответ на этот вопрос даст мне отчёт, - рассказал Двораковский в интервью программе "Омск Здесь".

Полномочия Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Нового мэра назначит комиссия, сформированная Омским городским Советом и губернатором. Ожидается, что имя нового градоначальника станет известно до 11 мая.

Полное интервью мэра смотрите в программе "Омск Здесь" на телеканале "Продвижение" (в субботу в 20:00 и в воскресенье 23:30).