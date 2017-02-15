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Омск нарезали на округа для двух выборных кампаний в Горсовет
Политика  •  15 февраля 2017, 11:16  •  печать

Омск нарезали на округа для двух выборных кампаний в Горсовет

Автор: Екатерина Криль

Сегодня, 15 февраля, Городской совет утвердил схему избирательных округов Омска к грядущим выборам нового состава ОГС.

Схема предполагает 20 округов для избрания депутатов по мажоритарной системе и единый избирательный округ для выборов по пропорциональной системе. Такое деление будет действовать 10 лет, то есть в течение двух избирательных кампаний. Схему впервые утверждают на столь долгий срок.

Депутаты не стали растягивать обсуждение этого вопроса и приняли проект решения сразу в трёх чтениях.

Полномочия текущего, пятого по счёту созыва Городского совета истекают этим летом. Единый день голосования в России назначен на 10 сентября.

 

r Теги  •  #выборы #мэр #округ

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