Омск нарезали на округа для двух выборных кампаний в Горсовет

Схема предполагает 20 округов для избрания депутатов по мажоритарной системе и единый избирательный округ для выборов по пропорциональной системе. Такое деление будет действовать 10 лет, то есть в течение двух избирательных кампаний. Схему впервые утверждают на столь долгий срок.

Депутаты не стали растягивать обсуждение этого вопроса и приняли проект решения сразу в трёх чтениях.

Полномочия текущего, пятого по счёту созыва Городского совета истекают этим летом. Единый день голосования в России назначен на 10 сентября.