Вячеслав Двораковский: все омские дороги будут отремонтированы через восемь лет

Об этом Вячеслав Двораковский рассказал в программе "Омск Здесь" телеканала "Продвижение". По данным градоначальника, к концу 2017 года будет отремонтировано 2 миллиона 250 тысяч квадратных метров дорог, или четверть всех магистралей Омска. При этом Двораковский уверен, что темпы не снизятся и в дальнейшем.

Потом нам нужно очень серьёзно думать о строительстве дорог. Нужно развивать дорожную сеть, она у нас намного меньше, чем требуется для города-миллионника с такой протяжённостью. Нужно очень серьёзно думать о ливневой канализации, дабы сделать эти дороги более долговечными, - отметил мэр.

Полную версию интервью смотрите в видеосюжете.