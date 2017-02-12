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Вячеслав Двораковский: все омские дороги будут отремонтированы через восемь лет
Политика  •  11 февраля 2017, 20:31, последнее обновление 11 февраля 2017, 20:35  •  печать

Вячеслав Двораковский: все омские дороги будут отремонтированы через восемь лет

Автор: Екатерина Криль

Мэр Омска уверен, что в ближайшие годы все крупные городские магистрали будут обновлены.

Об этом Вячеслав Двораковский рассказал в программе "Омск Здесь" телеканала "Продвижение". По данным градоначальника, к концу 2017 года будет отремонтировано 2 миллиона 250 тысяч квадратных метров дорог, или четверть всех магистралей Омска. При этом Двораковский уверен, что темпы не снизятся и в дальнейшем.

Потом нам нужно очень серьёзно думать о строительстве дорог. Нужно развивать дорожную сеть, она у нас намного меньше, чем требуется для города-миллионника с такой протяжённостью. Нужно очень серьёзно думать о ливневой канализации, дабы сделать эти дороги более долговечными, - отметил мэр.

Полную версию интервью смотрите в видеосюжете.

r Теги  •  #видео #Вячеслав Двораковский #интервью #мэр

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