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Вячеслав Двораковский вошёл в тройку медийных мэров
Политика  •  13 февраля 2017, 10:38  •  печать

Вячеслав Двораковский вошёл в тройку медийных мэров

Автор: Виктория Стрельникова

В рейтинге первых лиц столиц субъектов СФО омский мэр занял почётное третье место. Удержаться в лидерах ему помогли полигоны для снега, куда омичи могут свозить его бесплатно.

Компания "Медиалогия" опубликовала очередной медиарейтинг мэров сибирских городов. По итогам января омский градоначальник Вячеслав Двораковский занял третье место, уступив главе Новосибирска Анатолию Локтю и томскому градоначальнику Ивану Кляйну.

В частности, эксперты положительно оценили решение Вячеслава Двораковского о предоставлении хозяйствующим субъектам бесплатных талонов для вывоза снега на специализированные полигоны. Стоит заметить, что коллегам Двораковского победу в рейтинге также обеспечил снег. Например, Анатолий Локоть обратился к новосибирцам с просьбой о помощи в уборке и вывозе снега. А Иван Кляйн предложил городским компаниям и предприятиям талоны на бесплатный приём снега на снегоотвалы, чтобы быстрее убрать последствия снежной аномалии с улиц.

Добавим, что по итогам 2016 года в рейтинге мэров Вячеслав Двораковский занял также третью строчку.

r Теги  •  #Вячеслав Двораковский #медиарейтинг #снег

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