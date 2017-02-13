Вячеслав Двораковский вошёл в тройку медийных мэров

Компания "Медиалогия" опубликовала очередной медиарейтинг мэров сибирских городов. По итогам января омский градоначальник Вячеслав Двораковский занял третье место, уступив главе Новосибирска Анатолию Локтю и томскому градоначальнику Ивану Кляйну.
В частности, эксперты положительно оценили решение Вячеслава Двораковского о предоставлении хозяйствующим субъектам бесплатных талонов для вывоза снега на специализированные полигоны. Стоит заметить, что коллегам Двораковского победу в рейтинге также обеспечил снег. Например, Анатолий Локоть обратился к новосибирцам с просьбой о помощи в уборке и вывозе снега. А Иван Кляйн предложил городским компаниям и предприятиям талоны на бесплатный приём снега на снегоотвалы, чтобы быстрее убрать последствия снежной аномалии с улиц.
Добавим, что по итогам 2016 года в рейтинге мэров Вячеслав Двораковский занял также третью строчку.
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