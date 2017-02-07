Почётные граждане и депутаты отсеют кандидатов в мэры Омска

Сегодня, 7 февраля, на заседании комитета Городского совета началось рассмотрение проекта решения "О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Омска".

Кандидатов в градоначальники отберёт сформированная Горсоветом комиссия. В неё войдут два почётных гражданина Омска и по одному представителю от четырёх партийных фракций, представленных в Совете. Далее претенденты пройдут собеседование, а на финальном этапе отбора состоится депутатское голосование, по итогам которого сформируется итоговый список кандидатов на пост мэра. Такую схему комитет будет рекомендовать принять Горсовету.

Конкурс будет признан состоявшимся, если отбор пройдут не менее двух кандидатур. Затем будет внесено предложение о рассмотрении этих кандидатур на заседании Городского совета, - пояснила спикер Галина Горст.

Полномочия нынешнего мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля.

Система местного самоуправления была реформирована региональным Законодательным собранием в марте 2015 года. Депутаты отменили прямые выборы мэра Омска, глав районов и сельских поселений, заменив их на назначение руководителей специальной комиссией. Через три месяца в Устав Омска внесли соответствующие поправки.

Фото: Илья Петров