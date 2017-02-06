Нового мэра Омска выберет действующий созыв горсовета

В феврале Омский городской Совет примет положение о выборах главы города, сообщает "Новый Омск". Затем муниципальному представительному органу предстоит избрать нового мэра Омска. Полномочия действующего градоначальника Вячеслава Двораковского истекают в начале июля.

Начнётся работа по созданию комиссии, которая предложит депутатам несколько кандидатур, - заявил секретарь политсовета омского регионального отделения "Единой России" Юрий Тетянников. - Из них и выберут градоначальника.

Ранее высказывались предположения, что нового мэра Омска по представлению конкурсной комиссии будет избирать новый созыв Омского городского Совета, который станет известен после сентябрьских выборов. По словам лидера омских единороссов, выборы градоначальника действующим созывом позволят отсечь людей, которые "рассчитывали пройти в горсовет только с целью повлиять на выборы мэра".