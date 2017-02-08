КПРФ выдвинет в мэры Омска Виктора Жаркова

Омский обком КПРФ выдвинет в мэры Омска бывшего депутата Законодательного собрания Виктора Жаркова, сообщает РИА "СуперОмск". Жарков подаст в марте документы в конкурсную комиссию, которая будет проводить отбор кандидатов в градоначальники.

Нами было принято решение о выдвижении меня как кандидата от партии на выборы мэра Омска, - заявил Виктор Жарков. - Я участвовал на выборах и пять лет назад и добился неплохих результатов. На этот раз формат выборов будет совсем иным, поэтому о какой-то масштабной избирательной кампании говорить не приходится, но я твёрдо намерен идти до конца.

В 2012 году Жарков проиграл выборы действующему мэру Вячеславу Двораковскому. В 2017 году преемника Двораковского выберут депутаты Омского городского Совета по представлению конкурсной комиссии, в которую войдут четыре депутата, шесть представителей губернатора Омской области и два почётных гражданина Омска. Имя нового градоначальника станет известно до 11 мая.