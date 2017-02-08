КПРФ выдвинет в мэры Омска Виктора Жаркова
Политика  •   8 февраля 2017, 11:08, последнее обновление 8 февраля 2017, 11:20  •  печать

КПРФ выдвинет в мэры Омска Виктора Жаркова

Автор: Василий Епанчинцев

Стал известен первый претендент на пост мэра Омска.

Омский обком КПРФ выдвинет в мэры Омска бывшего депутата Законодательного собрания Виктора Жаркова, сообщает РИА "СуперОмск". Жарков подаст в марте документы в конкурсную комиссию, которая будет проводить отбор кандидатов в градоначальники.

Нами было принято решение о выдвижении меня как кандидата от партии на выборы мэра Омска, - заявил Виктор Жарков. - Я участвовал на выборах и пять лет назад и добился неплохих результатов. На этот раз формат выборов будет совсем иным, поэтому о какой-то масштабной избирательной кампании говорить не приходится, но я твёрдо намерен идти до конца.

В 2012 году Жарков проиграл выборы действующему мэру Вячеславу Двораковскому. В 2017 году преемника Двораковского выберут депутаты Омского городского Совета по представлению конкурсной комиссии, в которую войдут четыре депутата, шесть представителей губернатора Омской области и два почётных гражданина Омска. Имя нового градоначальника станет известно до 11 мая.

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r Теги  •  #Виктор Жарков #КПРФ

Комментарии

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Борис Серебрянников  •  8 февраля 2017, 15:29

Он бы слово, ну, хотя бы пол слова сказал,что он там хочет делать.

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Tatiana Artukh  •  8 февраля 2017, 15:59

А что говорить-то? Будет делать то же, что и его предшественники. На пенсию копить будет, совсем не долго осталось.

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