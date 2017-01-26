Опять двойка: кто из омских чиновников не учит уроки

В рабочем процессе кабинета министров несколько лет назад появилась новая дисциплина - уроки инвестиций. Чиновники всех уровней и рангов учатся искать инвесторов для региона, поддерживать инвестиционный климат, развивая тем самым экономику. ИА "Омск Здесь" выяснил, кто из министров прогуливал уроки и плохо выполнял домашнее задание, кого ругал директор, а кто, наоборот, соблюдал все рекомендации и получал хорошие оценки.

Прошедший на этой неделе совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе Омской области стал итоговым. Ведь Виктор Назаров выслушивал отчёты министров о проделанной в 2016 году работе по исполнению решений совета и давал свои оценки деятельности подчинённых из Минсельхоза, Минэкономики, Минпрома и Минприроды. Опираясь на мнение главы региона, мы решили составить список отличников и неуспевающих на ниве привлечения инвесторов, инвестиций и развития благоприятного климата. Пятёрки руководителям министерств пока ставить не за что, ведь Прииртышью очень и очень далеко до уровня Татарстана или Калуги. Но зато есть хорошисты и даже свои двоечники.

ОКСАНА ФАДИНА

Министр экономики

Оценка - 4+

Представительницу прекрасной половины человечества в региональном кабмине можно уверенно назвать отличницей. Оксана Николаевна прилежно выполняет все домашние задания, а если потребуется, то ведёт и работу над ошибками. Она, пожалуй, из тех министров, кому угроза остаться на второй год из-за неуспеваемости по уроку инвестиций не грозит. Хотя оценка эта даётся бонусом, ведь пока инвесторов, выстраивающихся в очередь у дверей Омской области, особо не наблюдается. Да и кластеров, которые должны были появиться с принятием стратегии Омской области, по пальцам одной руки пересчитать можно.

По итогам прошлого года Минэкономики выполнило все поручения, данные инвестсоветом. А их оказалось двенадцать штук. В частности, Оксана Фадина говорит, что омские предприниматели активнее начали брать кредиты. Объём инвестиций крупных и средних организаций за счёт кредитов увеличился более чем в два раза. Но, похоже, в этом задании министру помог "старшеклассник" - заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новосёлов, задавшийся на одном из прошлых заседаний совета вопросом: за сколько банкиры продали интересы Омской области? Кредитные учреждения, наверное, услышали чиновника и начали исправлять ошибки. Другой вопрос надолго ли?

АЛЕКСАНДР БИРЮКОВ

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса

Оценка - 4

Александр Бирюков в классе пока является новичком, кресло министра он получил всего полгода назад, поэтому многие вопросы ему перешли по наследству. В частности, Минстрой затянул решение одного из острейших вопросов для инвесторов. Несколько лет правительство области пытается подписать соглашения с ресурсоснабжающими организациями по сокращению сроков технологического присоединения к инженерным сетям. Инвесторам годами приходится ждать подключения площадок к свету, теплу, воде. В итоге, как нас заверил сам Бирюков, соглашения подписаны. В конце прошлого года. Хотя ещё в октябре 2016-го он заявлял губернатору о категорическом отказе ресурсников идти навстречу инвесторам и облправительству. Виктор Назаров даже пригрозил непопулярными мерами, грозя сложностями при утверждении тарифов. То ли особый дар убеждения у Александра Бирюкова появился, то ли ресурсоснабжающие организации испугались санкций, сейчас это уже не важно. Сторонам удалось договориться.

В плюс министру и разработанный законопроект, согласно ему, на некоторые объекты инженерной инфраструктуры можно не получать разрешение на строительство. В общем, пока у министра есть неплохие шансы не остаться второгодником и перейти на следующую ступень в привлечении инвестиций в наш регион.

МАКСИМ ЧЕКУСОВ

Министр сельского хозяйства и продовольствия

Оценка - 3+

Главу регионального Минсельхоза в освоении инвестуроков можно назвать твёрдым середнячком, который всегда помнит, что ему придётся сдавать госэкзамен и поступать в вуз.

Поручений в прошлом году ведомству Максима Чекусова было дано не так много. Одно из основных сделано. В 2016-м в регионе юридически появился агробиотехнологический промышленный кластер. Осталось лишь самое главное - найти под его реализацию деньги. Именно эта задача во многом и определит будущие оценки министра. А если денег привлечь не удалось, не удалось получить и хорошую оценку. Теоретически у главы министерства есть все шансы догнать по успеваемости Оксану Фадину и стать отличником.

ВИКТОР БЕЛОВ

Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий

Оценка - 3

Вероятно, Виктор Белов мог быть вызван к директору из-за неуспеваемости, если бы не его командировка. Поэтому на инвестсовете выступал глава управления информационных технологий и связи Омской области. Ведомство, конечно, можно похвалить за появление в регионе нефтехимического кластера, который создали спустя три года после принятия стратегии развития области. Зато домашняя работа над созданием кластера высокотехнологичных компонентов и систем не сделана. По факту, никаких предложений по его формированию в уполномоченное ведомство - Минэкономики - не поступало.

АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВ

Министр природных ресурсов и экологии

Оценка - 2

Главу министерства Александра Винокурова, пожалуй, в классе можно назвать двоечником. С домашним заданием министр справиться никак не может. Так же как не может списать у одноклассников или попросить сделать свою работу отличников. Видимо, поэтому уже четвёртый год в регионе никак не появится лесопромышленный кластер. Вспоминается, что ещё несколько лет назад первый зампредседателя правительства, ныне отбывший в Москву, Вячеслав Синюгин рассматривал этот проект, основой которого должен был стать завод по производству OSB-плит. Проект создания завода по тем временам стоил 9 млрд руб. Любопытно, что Минприроды до сих пор хочет его построить, причём по той же стоимости.

Директор в лице Виктора Назарова Винокурову на вид ошибки в работе ставит регулярно. Досталось ему и на инвестсовете, прошедшем ровно год назад. По полной Александр Юрьевич получил за то же самое. Но он обещал исправиться, предоставив в срок до 1 февраля паспорт проекта по формированию в регионе лесопромышленного кластера. Вероятно, по итогам учебного года, директором всё-таки будет принято какое-то решение.