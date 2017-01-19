В Омской области создали Ассоциацию лесопромышленного кластера

Сегодня, 19 января, в областном Экспоцентре состоялось собрание, на котором были подписаны учредительные документы по созданию специализированной организации лесопромышленного кластера.

Правительство Омской области намерено форсировать создание в регионе нового кластера - лесопромышленного. Вопрос появления в регионе цепочки деревообрабатывающих предприятий неоднократно поднимался во властных кабинетах, чиновники пытались искать инвесторов, привлекать различные предприятия, но пока это результатов не принесло.

Сегодня в областном Экспоцентре чиновники и бизнесмены подписали документы о создании Ассоциации лесопромышленного кластера Омской области. По сути, появление в регионе этой организации - первый серьёзный шаг на пути фактического создания лесопромышленного кластера. Председателем организации был избран заместитель директора по научной работе омского филиала ФГОБУ ВО "Финансовый университет при правительстве РФ" Бари Хаиров.

- Надеюсь, мы уже в феврале запустим документы для регистрации кластера. Сейчас всё будет зависеть от организации, которая была создана для продвижения всех этих документов. Когда здесь будет всё создано, тогда дальше документы пойдут на регистрацию в Минпромторге России, - сообщил корреспонденту "Омск Здесь" министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров.

Правда, пока непонятно, какое предприятие станет в кластере якорным. На заседании совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе, которое состоялось в октябре прошлого года, было объявлено, что инвестор для создания завода, вокруг которого будут сосредоточены остальные предприятия, ещё не найден. Не удалось его найти и к сегодняшнему дню.

- Пока инвестора для якорного предприятия нет, - добавил Александр Винокуров. - Документы для этого готовы, есть земельные участки, проект строительства завода ОSB-плит. Минэкономики и Агентство развития и инвестиций ищут инвестора для предложения ему такого серьёзного проекта.

Добавим, что ранее в федеральный реестр были внесены два омских кластера - нефтехимический и агробиотехнологический.