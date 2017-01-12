В омской "Единой России" определились с заместителями секретаря

На прошедшем сегодня заседании президиума политсовета омского регионального отделения "Единой России" стали известны имена пяти заместителей нового секретаря Юрия Тетянникова, сообщает пресс-служба партии. Заместителями секретаря стали Вадим Бережной, Павел Коренной, Александр Малькевич и Наталья Степанова. Бережной продолжит курировать работу приёмной председателя партии Дмитрия Медведева, Коренной займётся партийными проектами, Малькевич - агитационно-пропагандистской работой. Степанова будет отвечать за работу с общественными организациями и молодёжью. При этом начальник главного управления внутренней политики правительства Омской области Михаил Каракоз избран первым заместителем секретаря.
Секретарём регионального исполкома стал начальник управления молодёжной политики министерства по делам молодёжи, физкультуры и спорта Омской области Ивана Трофимов. Избранный 23 декабря руководителем регионального отделения Юрий Тетянников также покинул пост главы отделения партии в Омском районе. Его место занял Анатолий Адабир.
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