В омской "Единой России" определились с заместителями секретаря

У нового секретаря политсовета омского регионального отделения "Единой России" будет пять заместителей.

На прошедшем сегодня заседании президиума политсовета омского регионального отделения "Единой России" стали известны имена пяти заместителей нового секретаря Юрия Тетянникова, сообщает пресс-служба партии. Заместителями секретаря стали Вадим Бережной, Павел Коренной, Александр Малькевич и Наталья Степанова. Бережной продолжит курировать работу приёмной председателя партии Дмитрия Медведева, Коренной займётся партийными проектами, Малькевич - агитационно-пропагандистской работой. Степанова будет отвечать за работу с общественными организациями и молодёжью. При этом начальник главного управления внутренней политики правительства Омской области Михаил Каракоз избран первым заместителем секретаря.

Секретарём регионального исполкома стал начальник управления молодёжной политики министерства по делам молодёжи, физкультуры и спорта Омской области Ивана Трофимов. Избранный 23 декабря руководителем регионального отделения Юрий Тетянников также покинул пост главы отделения партии в Омском районе. Его место занял Анатолий Адабир.