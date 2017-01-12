Директора "Птичьей гавани" Сергея Будько сняли с должности после новогодних праздников
Политика  •  12 января 2017, 14:08, последнее обновление 12 января 2017, 14:09  •  печать

Директора "Птичьей гавани" Сергея Будько сняли с должности после новогодних праздников

Автор: Виктория Стрельникова

Руководителя омского природного парка "Птичья гавань" Сергея Будько с 10 января освободили от занимаемой должности, на которой он проработал менее года. О причинах увольнения и преемнике пока неизвестно.

У бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань", вероятно, совсем скоро будет новый директор. Прежний руководитель Сергей Будько освобождён от занимаемой должности. Это подтвердили ИА "Омск Здесь" в самом учреждении. Что послужило причиной увольнения, пока неизвестно, так же как и фамилия будущего преемника.

В последнее время уникальный природный парк, расположенный в самом центре города, начал активно приглашать посетителей. Там открылся контактный зоопарк, начали проводиться выездные свадьбы. По данным учреждения, в 2016 году инвестиции в благоустройство и развитие парка составили 780 тыс. руб.

Напомним, Сергей Будько был главой Центрального округа Омска, несколько месяцев исполнял обязанности директора Регионального фонда капремонта (РФКР), после став первым замом руководителя РФКР. 24 февраля 2016 года он возглавил БУ "Природный парк "Птичья гавань".

Под Новый год в омской Птичьей гавани появится каток и хаски

r Теги  •  #Птичья гавань #региональный фонд капремонта домов #Сергей Будько #увольнение
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