Омичей шокировало повышение платы за ОДН в два-три раза

Горожане начали получать квитанции за жилищные услуги. После изменения порядка начисления платы за общедомовые нужды цифры выросли в два и даже три раза.

С нового года ОДН рассчитывается не по общедомовому счётчику, а по нормативу. Размер платежей теперь устанавливают управляющие компании, они же и получают плату. Причём коммунальщики получили право не согласовывать с жильцами размер платы.

Омичи уже заметили, что в январских квитанциях цифра за ОДН выросла в два-три раза. Некоторые суммы шокировали горожан.

За электроэнергию выставили 5,05 рубля за квадратный метр жилой площади. Раньше я платила в среднем 80 рублей, теперь буду 306. С чего взяли такой тариф? Люди возмущены, - рассказала телеканалу "Продвижение" Зоя Гришина, старшая по дому № 2 по улице Белозёрова.

По мнению экспертов, нововведения могут вызвать и другие проблемы, кроме высокого норматива. В частности, может возникнуть разница между нормативными расчётами и фактическими. Поэтому омичам рекомендуют продолжать снимать показания с общедомовых счётчиков.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".