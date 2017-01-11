Омич создал петицию с призывом вернуть отмененные маршрутки

Сегодня, 11 января на сайте Change.org появилась петиция адресованная Вячеславу Двораковскому и Виктору Назарову. Ее составитель, Денис Козловский, требует пересмотра решения по поводу отмены многих маршруток, ранее циркулировавших по Омску и области.

"Автобуса ждать очень долго, утром и вечером надо стоять по 30-40 минут на морозе и потом час-полтора добираться на работу или с работы . Убиты многие "прямые" маршруты, и теперь и без того небогатые омичи вынуждены тратить в два раза больше денег на пересадки", – пишет автор петиции.

В качестве примера Денис Козловский приводит отмененную маршрутку, следовавшую из поселка Кордонный до ТЦ «Мега», так же он отметил, что "убрали единственную маршрутку, на которой можно было уехать на Заозёрную № 322".

В настоящий момент петиции подписали 356 человек.