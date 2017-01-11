Омич создал петицию с призывом вернуть отмененные маршрутки
Общество  •  11 января 2017, 21:54, последнее обновление 11 января 2017, 22:25  •  печать

Омич создал петицию с призывом вернуть отмененные маршрутки

Автор: Роман Зубрилов

Омичи недовольны сложившейся ситуацией с общественным транспортом. Они требуют вернуть отмененные маршрутки.

Сегодня, 11 января на сайте Change.org появилась петиция адресованная Вячеславу Двораковскому и Виктору Назарову. Ее составитель, Денис Козловский, требует пересмотра решения по поводу отмены многих маршруток, ранее циркулировавших по Омску и области.

"Автобуса ждать очень долго, утром и вечером надо стоять по 30-40 минут на морозе и потом час-полтора добираться на работу или с работы . Убиты многие "прямые" маршруты, и теперь и без того небогатые омичи вынуждены тратить в два раза больше денег на пересадки", – пишет автор петиции.

В качестве примера Денис Козловский приводит отмененную маршрутку, следовавшую из поселка Кордонный до ТЦ «Мега», так же он отметил, что "убрали единственную маршрутку, на которой можно было уехать на Заозёрную № 322".

В настоящий момент петиции подписали 356 человек. 

r Теги  •  #маршрутки #онлайн-петиция #отмена маршрута
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Предприниматели получили последнее предупреждение от омских чиновников  •  сегодня, 18:32  •   2
Омские пенсионеры получат по 5 тыс. рублей на этой неделе  •  сегодня, 18:12  •   2
В 2017 году омский завод Баранова проведёт испытания двигателя для самолётов ИЛ  •  сегодня, 17:55
Омский ритейлер Дмитрий Шадрин для нового магазина купил заводской корпус у НПО "Мир"  •  сегодня, 17:45
В Омске бывший депутат Госдумы покинул ЛДПР  •  сегодня, 17:30
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь