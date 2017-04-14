Поезд врезался в автобус со школьниками под Нововаршавкой

В Омской области произошла жуткая авария. Автобус с детьми на переезде столкнулся с грузовым поездом.

ДТП произошло сегодня, 14 апреля, в районе двух часов дня на автодороге Красный Яр - Победа. По данным омской полиции, 57-летний водитель пассажирской "Газели" выехал на железнодорожный переезд предварительно на запрещающий сигнал светофора. Там микроавтобус столкнулся с железнодорожным составом.

В "Газели" находились 10 учеников Нововаршавской школы-гимназии. От полученных травм на месте погибли водитель микроавтобуса и пассажирка, сопровождавшая школьников. Информация о пострадавших среди детей уточняется.

UPD: Как сообщает правительственный сайт "Омская губерния", водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии в реанимацию и там скончался. Одна девочка попала в центральную районную больницу, её состояние оценивается как средне тяжёлое с подозрением на сотрясение мозга. Жизни остальных девяти детей ничего не угрожает.

О происшествии доложили губернатору Виктору Назарову. Он поручил принять все меры для организации медицинской помощи пострадавшим и провести всестороннюю проверку инцидента.

UPD: "Газель" ехала из села Победа в село Новороссийка. Как передаёт "Радио Сибирь", детей везли из школы домой в микроавтобусе, принадлежащем Нововаршавской гимназии. Почему водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора, предстоит выяснить в ходе проверки. Известно, что световая и звуковая сигнализация была исправна. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.