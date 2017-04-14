Поезд врезался в автобус со школьниками под Нововаршавкой

ДТП произошло сегодня, 14 апреля, в районе двух часов дня на автодороге Красный Яр - Победа. По данным омской полиции, 57-летний водитель пассажирской "Газели" выехал на железнодорожный переезд предварительно на запрещающий сигнал светофора. Там микроавтобус столкнулся с железнодорожным составом.
В "Газели" находились 10 учеников Нововаршавской школы-гимназии. От полученных травм на месте погибли водитель микроавтобуса и пассажирка, сопровождавшая школьников. Информация о пострадавших среди детей уточняется.
UPD: Как сообщает правительственный сайт "Омская губерния", водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии в реанимацию и там скончался. Одна девочка попала в центральную районную больницу, её состояние оценивается как средне тяжёлое с подозрением на сотрясение мозга. Жизни остальных девяти детей ничего не угрожает.
О происшествии доложили губернатору Виктору Назарову. Он поручил принять все меры для организации медицинской помощи пострадавшим и провести всестороннюю проверку инцидента.
UPD: "Газель" ехала из села Победа в село Новороссийка. Как передаёт "Радио Сибирь", детей везли из школы домой в микроавтобусе, принадлежащем Нововаршавской гимназии. Почему водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора, предстоит выяснить в ходе проверки. Известно, что световая и звуковая сигнализация была исправна. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Какой кошмар! Давно уже пора такие переезды оборудовать нормальными барьерными шлагбаумами, который выдвигаются за 10 минут до приближения поезда.