Омские электрички изменят расписание из-за ремонта путей

Расписание пригородных электропоездов в Омской области изменится на период с 19 апреля по 3 мая из-за проведения ремонтных работ на железнодорожных путях на участке Омск - Исилькуль. Поэтому с 19 по 24 апреля и с 28 апреля по 3 мая электричка № 6477 Омск - Исилькуль будет отправляться со станции Омск-Пассажирский на 18 минут раньше - в 14:17.

Отправление электропоезда № 6484 Исилькуль - Омск со станции Исилькуль будет происходить в 5:34, что на 9 минут позже, чем раньше. Кроме того, электрички № 6475 и № 6483 Омск - Исилькуль будут отправляться со станции Омск-Пассажирский в 8:15 и 19:08 до остановки на платформе 2798 км. Прибытие на станцию Исилькуль будет происходить на 5 минут позже - в 10:45 и 21:38.