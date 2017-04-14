Пострадавшие в столкновении с поездом дети осмотрены врачами, пятерых забрали домой

В Минздраве рассказали о состоянии школьников, пострадавших в аварии на железнодорожном переезде в Нововаршавском районе.

В центральную районную больницу госпитализировали девочку 2009 года рождения. Врачи поставили ей предварительный диагноз "лёгкое сотрясение головного мозга" и "стрессовое состояние". С ней работает психолог.

Помимо этой девочки в Нововаршавскую ЦРБ доставили ещё четверых детей, они проходят обследование. Остальных пятерых детей забрали родители, дома их осмотрят врачи.

Всем пострадавшим в результате аварии проводятся необходимые обследования, они находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. Пациенты получают медицинскую помощь в соответствии с полученными травмами. Медучреждение в полном объёме обеспечено необходимыми лекарственными препаратами и диагностическим оборудованием, - рассказали в областном министерстве здравоохранения.

Родителей школьников оповестили сразу же после произошедшего. Бригада железнодорожной службы оперативно переместила "Газель" с полотна дороги, движение составов восстановлено, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Андрей Андреев.

Авария произошла сегодня, 14 апреля, в 14:26 на Каразюкском переезде. Школьная "Газель" везла детей домой в село Новороссийка из гимназии в селе Победа. Водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В "Газели" находились 12 человек. До прибытия скорой помощи на месте погибла женщина, сопровождавшая детей. Водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии, он скончался в реанимации.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области