Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с поездом в Омской области
Происшествия  •  14 апреля 2017, 16:58, последнее обновление 14 апреля 2017, 18:52  •  печать

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с поездом в Омской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения школьного микроавтобуса с грузовым товарным составом.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". 

По последним данным, водитель микроавтобуса не скончался, а находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Опасности для жизни десяти детей нет.

В настоящее время на место происшествия выехали наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СК России для выяснения всех обстоятельств случившегося, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Авария произошла сегодня, 14 апреля, в 14:26 на Каразюкском переезде. Школьная "Газель" везла детей домой в село Новороссийка из гимназии в селе Победа. Водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В "Газели" находились 12 человек. До прибытия скорой помощи на месте погибла женщина, сопровождавшая детей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #дети #ДТП #Нововаршавский район #уголовное дело

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  14 апреля 2017, 17:04

Ужасная халатность, как можно так рисковать жизнями детей, неужели пара минут, которые надо было провести перед переездом, были так важны для водителя.

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