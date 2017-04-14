Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с поездом в Омской области

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

По последним данным, водитель микроавтобуса не скончался, а находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Опасности для жизни десяти детей нет.

В настоящее время на место происшествия выехали наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СК России для выяснения всех обстоятельств случившегося, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Авария произошла сегодня, 14 апреля, в 14:26 на Каразюкском переезде. Школьная "Газель" везла детей домой в село Новороссийка из гимназии в селе Победа. Водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В "Газели" находились 12 человек. До прибытия скорой помощи на месте погибла женщина, сопровождавшая детей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области