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В Омске раскрыли убийство 16-летней давности
Происшествия  •  21 февраля 2017, 22:16, последнее обновление 22 февраля 2017, 00:36  •  печать

В Омске раскрыли убийство 16-летней давности

Автор: Роман Зубрилов

За последний год мужчина убил двух человек. Полиции удалось выяснить, что еще одно убийство преступник совершил в 2000 году.

В городе Омске идет расследование по факту убийства трех человек. Как установил Следственный комитет, в 2016 году мужчина нанес несколько ножевых ранений своему 53-летнему соседу, спрятав тело в надворной постройке. Для лучшей маскировки преступник закидал тело старыми тряпками и бытовым мусором. Далее, уже в феврале 2017 года этот же мужчина при помощи ножа убил 35-летнего знакомого.

После того, как убийцу арестовали, следователям удалось выяснить, что это мужчина причастен к еще одной смерти, произошедшей в 2000 году.

"Мужчина на допросе признался в убийстве своего 19-летнего сводного брата, тело которого было найдено 16 лет назад прохожими на перекрестке улиц 15 Рабочая и Харьковская в городе Омске", – сообщает Следственный комитет.

В настоящее время расследование продолжается. Мужчину обяжут пройти психолого-психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости. 

Теги  •  #ножевое ранение #убийство

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