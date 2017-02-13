В Омске мужчина ограбил квартиру, а затем попал в больницу с ранами от ножа

Рецидивист попал в больницу спустя три часа после того, как совершил квартирную кражу.

Вчера, 12 февраля, жительница Советского округа обратилась в полицию с заявлением о краже золотых украшений из квартиры на улице Королёва. Сумма ущерба составила 25 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище", предусматривающая до шести лет тюрьмы.

После осмотра места происшествия выяснилось, что вор проник в квартиру, выбив дверь. По оставленным следам обуви и отпечаткам пальцев стало известно, что подозреваемым является ранее неоднократно судимый 28-летний сосед потерпевшей.

Спустя три часа сотрудники уголовного розыска узнали, что разыскиваемый мужчина доставлен в горбольницу. В настоящее время от него невозможно получить показания, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

В результате оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что после кражи подозреваемый познакомился в магазине с ранее судимым мужчиной, который только что купил алкоголь. Во время совместного распития спиртных напитков они поссорились, и новый знакомый нанёс омичу ножевые ранения.

42-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, задержали у него дома. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Нападавшему грозит до восьми лет тюрьмы.