В Омске преступник-рецидивист ударил ножом в живот мужчину

Накануне в городскую больницу был доставлен мужчина с колото-резаным ранением в живот. Работникам медучреждения он рассказал, что травму ему причинил знакомый. Врачи передали эту информацию в полицию, и стражи порядка приступили к розыску подозреваемого. Вскоре мужчина был задержан.

- Лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, было задержано оперуполномоченными отдела уголовного розыска № 8, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - Им оказался 54-летний безработный, ранее судимый за аналогичные преступления.

По факту причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.