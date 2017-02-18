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В Омске преступник-рецидивист ударил ножом в живот мужчину
Происшествия  •  18 февраля 2017, 11:45, последнее обновление 18 февраля 2017, 11:53  •  печать

В Омске преступник-рецидивист ударил ножом в живот мужчину

Автор: Артем Кримин

Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью 38-летнему жителю Омска. 

Накануне в городскую больницу был доставлен мужчина с колото-резаным ранением в живот. Работникам медучреждения он рассказал, что травму ему причинил знакомый. Врачи передали эту информацию в полицию, и стражи порядка приступили к розыску подозреваемого. Вскоре мужчина был задержан.

- Лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, было задержано оперуполномоченными отдела уголовного розыска № 8, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - Им оказался 54-летний безработный, ранее судимый за аналогичные преступления.

По факту причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Теги  •  #нож #покушение #полиция #УМВД

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Комментарии

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Наталия Марыняк  •  18 февраля 2017, 13:20

Прискорбно, что постоянно совершаются преступления на бытовой почве, сначала вместе пьют , потом друг друга режут.
Задержали преступника, который не раз имел отсидки за такое, и опять народ должен оплачивать его содержание в тюрьме.
Давно надо их отстреливать как бешеных собак. Разве тюрьма исправляет?

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