В Омске обнаружили обезглавленный труп

В Омске задержали 38-летнего жителя, который из-за личной неприязни убил двух мужчин, а их тела спрятал в доме своей сожительницы.

Накануне в полицию позвонила 31-летняя жительница Омска, которая сообщила, что в одной из комнат частного дома, в котором она проживает, нашла тело незнакомого мужчины без кистей рук. Прибывшими на место происшествия следователями установлено, что в надворной постройке было обнаружено тело ещё одного мужчины без головы. По данным следствия, к убийствам причастен ранее судимый 38-летний сожитель женщины.

- Подозреваемый уже задержан, на допросе у следователя, в результате правильно выбранной тактики проведения допроса, подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах убийств, - говорится в сообщении СУ СКР по Омской области.

По версии следствия, 16 ноября 2016 года мужчина из-за неприязни зарезал 53-летнего соседа, а его тело спрятал в надворной постройке, закидав тряпками, старыми вещами и бытовым мусором. 19 января 2017 года на улице он познакомился с 35-летним мужчиной, который возвращался из гаражного кооператива, и пригласил домой выпить. Во время ссоры он несколько раз ударил нового знакомого ножом, после чего отнёс тело в неотапливаемое помещение в доме и спрятал под вещами. Сожительницы в это время дома не было. Когда она вернулась, мужчина запретил ей заходить в эту комнату, но через некоторое время женщина всё же зашла туда и под кучей вещей нашла тело незнакомого мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следователи также будут ходатайствовать об аресте подозреваемого, планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу.