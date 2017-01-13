Омичка облила мужа "Боярышником" и подожгла

Инцидент произошёл ещё два дня назад, однако журналистам стало о нём известно только сегодня, 13 января. Как сообщает сайт omskgazzeta.ru, в квартире дома, расположенного на улице Красный Путь, произошла ссора между супругами. В порыве гнева женщина вылила настойку боярышника на своего мужа и подожгла его. Мужчина начал кричать от боли, и его супруга, осознав, что произошло, вызвала скорую помощь.

Пострадавшего увезли в ожоговый центр БСМП-1. Врачи впоследствии констатировали у него 15 процентов ожогов поверхности тела - лица, шеи, груди и живота.

По данному факту правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Не исключено, что по её итогам будет принято решение возбудить в отношении поджигательницы уголовное дело.