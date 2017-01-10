14 омских предпринимателей торговали запрещённым "Боярышником"

Во время новогодних праздников сотрудники надзорных и правоохранительных органов проводили рейды по объектам розничной торговли. С 26 декабря по 8 января им удалось изъять 943 единицы спиртосодержащей продукции, реализацию которой в конце 2016 года запретил главный государственный санитарный врач РФ.
- В ходе контрольно-надзорных мероприятий были арестованы лосьон "Огуречный", лосьон косметический "Перечный", лосьон косметический "Боярышник", дезинфекционное средство для рук "Вита-септ", - сообщили в пресс-службе омского управления Роспотребнадзора. - Объём изъятой продукции составил 93,16 литра. Случаи отравлений парфюмерными изделиями, денатуратом, техническим спиртом не регистрировались.
Запрещённые лосьоны были обнаружены на объектах розничной торговли 14 омских предпринимателей и в киосках Роспечати. В Роспотребнадзоре сообщили, что провинившиеся бизнесмены понесут административное наказание.
Подобное наказание на фоне количества смертей выглядит смехотворным, разумеется продавцы не заливали насильно этот боярышник никому, но продавать его уже после того как точно знаешь что оно смертельно - просто верх отвратного.