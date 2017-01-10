14 омских предпринимателей торговали запрещённым "Боярышником"

Сотрудники Роспотребнадзора и УМВД изъяли почти тысячу единиц запрещённой спиртосодержащей продукции из омских магазинов, киосков и торговых павильонов.

Во время новогодних праздников сотрудники надзорных и правоохранительных органов проводили рейды по объектам розничной торговли. С 26 декабря по 8 января им удалось изъять 943 единицы спиртосодержащей продукции, реализацию которой в конце 2016 года запретил главный государственный санитарный врач РФ.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятий были арестованы лосьон "Огуречный", лосьон косметический "Перечный", лосьон косметический "Боярышник", дезинфекционное средство для рук "Вита-септ", - сообщили в пресс-службе омского управления Роспотребнадзора. - Объём изъятой продукции составил 93,16 литра. Случаи отравлений парфюмерными изделиями, денатуратом, техническим спиртом не регистрировались.

Запрещённые лосьоны были обнаружены на объектах розничной торговли 14 омских предпринимателей и в киосках Роспечати. В Роспотребнадзоре сообщили, что провинившиеся бизнесмены понесут административное наказание.