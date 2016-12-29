Мэр Омска запретил боярышник на Новый год
Общество  •  29 декабря 2016, 12:00  •  печать

Мэр Омска запретил боярышник на Новый год

Автор: Василий Епанчинцев

Администрация города проследит, чтобы в Омске не торговали настойкой боярышника в новогодние праздники.

Мэрия Омска намерена проследить за соблюдение запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба администрации города. Решение было принято после массового отравления боярышником в Иркутске главным санитарным врачом Анной Поповой.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны приостановить с 26 декабря на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерии и стеклоомывающей жидкости).

Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил оказать содействие Роспотребнадзору в контроле за соблюдением запрета на территории города.

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r Теги  •  #Вячеслав Двораковский #запрет
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Комментарии

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Антон Никольский  •  29 декабря 2016, 12:27

Ну значит самогоном начнет травиться народ - как будто можно запретить пить им.

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