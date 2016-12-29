Мэр Омска запретил боярышник на Новый год

Мэрия Омска намерена проследить за соблюдение запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба администрации города. Решение было принято после массового отравления боярышником в Иркутске главным санитарным врачом Анной Поповой.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны приостановить с 26 декабря на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерии и стеклоомывающей жидкости).
Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил оказать содействие Роспотребнадзору в контроле за соблюдением запрета на территории города.
Ну значит самогоном начнет травиться народ - как будто можно запретить пить им.