Мэр Омска запретил боярышник на Новый год

Администрация города проследит, чтобы в Омске не торговали настойкой боярышника в новогодние праздники.

Мэрия Омска намерена проследить за соблюдение запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба администрации города. Решение было принято после массового отравления боярышником в Иркутске главным санитарным врачом Анной Поповой.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны приостановить с 26 декабря на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерии и стеклоомывающей жидкости).

Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил оказать содействие Роспотребнадзору в контроле за соблюдением запрета на территории города.