В Омск "Боярышник" доставили "Дилижансом"
Общество  •  13 января 2017, 12:28, последнее обновление 13 января 2017, 13:16  •  печать

В Омск "Боярышник" доставили "Дилижансом"

Автор: Василий Епанчинцев

Роспотребнадзор нашёл запрещённую настойку в сети киосков "Дилижанс".

В ходе горячей линии омичи сообщили в Роспотребнадзор о местах, где торгуют запрещённой спиртосодержащей продукцией, информирует пресс-служба ведомства. Вместе с сотрудниками УМВД России по Омской области была проведена проверка. В киоске сети "Дилижанс" на улице 50 лет ВЛКСМ, 16, были обнаружены "Тоник красного перца", "Настойка дуба" и настойка "Боярышник" в количестве 292 единиц. Реализация этой продукции запрещена распоряжением главного санитарного врача после массового отравления людей "Боярышником" в Иркутске.

На продукцию наложен арест. В отношении индивидуального предпринимателя будут приняты меры административного воздействия.

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r Теги  •  #Боярышник #Дилижанс
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