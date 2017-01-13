В Омск "Боярышник" доставили "Дилижансом"

В ходе горячей линии омичи сообщили в Роспотребнадзор о местах, где торгуют запрещённой спиртосодержащей продукцией, информирует пресс-служба ведомства. Вместе с сотрудниками УМВД России по Омской области была проведена проверка. В киоске сети "Дилижанс" на улице 50 лет ВЛКСМ, 16, были обнаружены "Тоник красного перца", "Настойка дуба" и настойка "Боярышник" в количестве 292 единиц. Реализация этой продукции запрещена распоряжением главного санитарного врача после массового отравления людей "Боярышником" в Иркутске.

На продукцию наложен арест. В отношении индивидуального предпринимателя будут приняты меры административного воздействия.