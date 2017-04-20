Ремонт Юбилейного моста в Омске может начаться в этом году

В городском бюджете заложили средства на ремонт моста через Омь. Реконструкцию объекта начнут финансировать уже в этом году.

На сегодняшнем заседании финансового комитета Горсовета рассматривались поправки в бюджет Омска. Директор департамента финансов и контроля мэрии Омска Инна Парыгина сообщила, что на ремонт Юбилейного моста предусмотрено 100 млн руб. в 2017 году и 238 млн руб. в 2018 году.

Наша обязанность была осуществить проектирование капремонта моста и пройти государственную экспертизу. Мы сейчас заводим средства, чтобы департамент строительства мог начать отбор подрядчиков, - пояснила Парыгина.

Ранее заявлялось, что капитальный ремонт моста переносится на 2018 год. Теперь его реконструкцию поставили в приоритет на текущий строительный сезон. При этом работы, по предварительным оценкам, растянутся на 22 месяца.

Юбилейный мост построен в 1965-1967 годах к 50-летию Октябрьской революции. В прошлом году омичи заметили, что две консоли, из которых состоит объект, расходятся. Обследование моста показало, что его техническое состояние неудовлетворительное.