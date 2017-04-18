Омские общественники обсудили план реализации программы "Безопасные и качественные дороги". В беседе приняли участие представители регионального Минстроя, Управления дорожного хозяйства, ГИБДД и СибАДИ. В 2017 году планируется привести в порядок дороги омской агломерации. Это территория Омска и восьми прилегающих муниципальных районов.
В программе будет задействовано 1257 километров автодорог, в том числе 549 километров городских магистралей, 509 километров дорог регионального значения и 198 километров - федерального значения. Только 34 % дорог омской агломерации соответствуют нормативам. Почти половина ДТП происходит из-за плохого качества дорожного покрытия. Выявлено 70 наиболее опасных мест на пути водителей и пешеходов.
За два года планируется привести в порядок 50 % дорог, в два раза снизить количество мест концентрации ДТП и разгрузить дороги в часы пик, - заявил начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов. - Для этого необходимо провести капитальный и текущий ремонт 404 километров дорожного покрытия, в местах концентрации ДТП установить пять светофоров, более трёх километров ограждений, 639 дорожных знаков, обустроить 30 нерегулируемых пешеходных переходов у школ светофорами и нанести около 20 тысяч квадратных метров дорожной разметки. В 2017 году в числе первоочередных задач стоит капитальный ремонт Юбилейного моста. В 2017 году на эти цели выделят около 100 млн рублей, а в 2018 - ещё 238 млн рублей.
Давайте вспомним события годом ранее, когда все чиновники отчитались о благополучно освоенном бюджете на восстановление чуть ли не всех дорог в кратчайшие сроки.