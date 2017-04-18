Омские общественники обсудили план реализации программы "Безопасные и качественные дороги". В беседе приняли участие представители регионального Минстроя, Управления дорожного хозяйства, ГИБДД и СибАДИ. В 2017 году планируется привести в порядок дороги омской агломерации. Это территория Омска и восьми прилегающих муниципальных районов.

В программе будет задействовано 1257 километров автодорог, в том числе 549 километров городских магистралей, 509 километров дорог регионального значения и 198 километров - федерального значения. Только 34 % дорог омской агломерации соответствуют нормативам. Почти половина ДТП происходит из-за плохого качества дорожного покрытия. Выявлено 70 наиболее опасных мест на пути водителей и пешеходов.