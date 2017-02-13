Ремонт Юбилейного моста перенесли на 2018 год

Прошлым летом омичи обратили внимание на то, что две плиты, из которых состоит Юбилейный мост, расходятся. Обследование специалистами показало, что объект находится в неудовлетворительном техническом состоянии и ему необходим ремонт. Однако пока его реконструкция не планируется.

Мы в этом году будем поддерживать его в текущем состоянии. Скорее всего, мост капитально отремонтируют в следующем году, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции глава БУ г. Омска "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Галина Зурнаджан.

Ранее в департаменте строительства администрации говорили, что реконструкция моста может начаться уже этой весной, но лишь при условии должного финансирования.

Юбилейный мост построен в 1965-1967 годах по ленинградскому проекту к 50-летию Октябрьской революции.