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Ремонт Юбилейного моста перенесли на 2018 год
Общество  •  13 февраля 2017, 16:10, последнее обновление 13 февраля 2017, 16:13  •  печать

Ремонт Юбилейного моста перенесли на 2018 год

Автор: Екатерина Криль

Работы по реконструкции моста через Омь откладываются.

Прошлым летом омичи обратили внимание на то, что две плиты, из которых состоит Юбилейный мост, расходятся. Обследование специалистами показало, что объект находится в неудовлетворительном техническом состоянии и ему необходим ремонт. Однако пока его реконструкция не планируется.

Мы в этом году будем поддерживать его в текущем состоянии. Скорее всего, мост капитально отремонтируют в следующем году, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции глава БУ г. Омска "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Галина Зурнаджан. 

Ранее в департаменте строительства администрации говорили, что реконструкция моста может начаться уже этой весной, но лишь при условии должного финансирования.

Юбилейный мост построен в 1965-1967 годах по ленинградскому проекту к 50-летию Октябрьской революции.

r Теги  •  #Галина Зурнаджан #ремонт #Юбилейный мост

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