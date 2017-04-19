Стал известен список дорог Омска, где проведут ямочный ремонт
Общество  •  19 апреля 2017, 11:29, последнее обновление 19 апреля 2017, 12:33  •  печать

Стал известен список дорог Омска, где проведут ямочный ремонт

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Мэрия утвердила график аварийно-восстановительных работ на городских магистралях. В этом году список объектов увеличился на треть.

В списке значатся 348 объектов во всех округах Омска (в прошлом году их было 229). В общей сложности планируется отремонтировать около 300 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, на что выделено 107 млн рублей. Список формировался с учётом обращений граждан и предписаний ГИБДД. 

Наибольший объём работ запланирован на следующих магистралях: проспект Комарова, объездная дорога у ТРК "Континент", улицы 12-го Декабря, Кондратюка, Семиреченская, Хабаровская, проспекты Мира, Менделеева, улицы Доковская, Химиков, Комбинатская, Завертяева, Донецкая, 21-я Амурская, 10 лет Октября, 10-я Ремесленная, 25-я Линия, Вавилова, Пушкинский тракт, дорога в микрорайоны Загородный и Большие Поля, Окружная дорога и т.д. Полный список приведён здесь.

В первую очередь, в целях повышения безопасности дорожного движения ремонт выполняется на наиболее проблемных участках и там, где проезжая часть просохла. Сейчас погода позволяет дорожным службам активизировать ремонтные работы с использованием горячего асфальта, который, кстати, производится на нашем муниципальном асфальтовом заводе, - прокомментировал вице-мэр Сергей Фролов. 

Добавим, что в конце мая в Омске начнётся масштабный ремонт с заменой асфальтового покрытия 32 дорог. Их список можно посмотреть здесь.

Теги  •  #дороги #ремонт #Сергей Фролов

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