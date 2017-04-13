Суд не усмотрел коррупции в сокращении общественного транспорта Омска

Претензии прокуратуры вызвало распоряжение горадминистрации № 123-п "Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска" от 3 февраля 2016 года. Контролирующий орган указал на возможные коррупциогенные факторы - наличие в документе множества абстрактных формулировок, которые "нарушают принципы ясности и определённости правового регулирования" и могут привести к принятию чиновниками "произвольных решений".

Прокуратура попыталась оспорить документ в целом. Об этом стало известно в январе, уже после реализации первых мероприятий по оптимизации маршрутной сети. Дело поступило в Центральный районный суд 15 февраля. Согласно данным, опубликованным на сайте суда, накануне прокуратуре было отказано в удовлетворении иска.

Добавим, что решением № 123-п предусмотрена не только отмена нерегулируемых маршрутов с 1 января 2017 года, но и разработка новой маршрутной сети. Она будет представлена осенью.