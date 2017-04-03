Перевозчики проиграли мэрии Омска спор по отменённым 27 маршрутам
Экономика  •   3 апреля 2017, 14:55, последнее обновление 3 апреля 2017, 15:25  •  печать

Перевозчики проиграли мэрии Омска спор по отменённым 27 маршрутам

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Антимонопольная служба признала правоту городских чиновников, разработавших новый документ планирования регулярных пассажироперевозок.

Жалобу в УФАС на действия мэрии подали перевозчики, чьи маршруты попали в список сокращённых с 1 января 2017 года. Напомним, городской департамент транспорта начал оптимизацию маршрутной сети, руководствуясь новым законодательством о пассажироперевозках. Перевозчиков за полгода уведомили о сокращении 27 нерегулируемых маршрутов, но лишь зимой бизнесмены начали оспаривать действия горадминистрации в судах и надзорных органах.

Рассмотрев жалобы, омское УФАС России постановило, что дептранспорта действовал в рамках закона и не превысил своих полномочий, нарушений законодательства о защите конкуренции не усмотрено.

Ранее, в декабре, частным предпринимателям отказал Центральный районный суд, куда перевозчики обратились с аналогичными исками против мэрии. 29 марта Омский областной суд отклонил апелляцию бизнесменов и оставил в силе решение райсуда.

Добавим, что отмена 27 маршрутов, а затем всех маломестных "Газелей" - это этапы формирования новой маршрутной сети Омска. Её цель - снижение себестоимости пассажироперевозок и, соответственно, сдерживание роста цен на проезд в общественном транспорте для омичей. Маршрутную сеть разрабатывают специалисты Санкт-Петербургского государственного университета, документ будет готов осенью. Приоритет отдаётся транспорту средней и большой вместимости.

Теги  •  #департамент транспорта #маршрутка #общественный транспорт #УФАС

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