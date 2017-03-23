Мэрия Омска не знает, как устранить коррупциогенные факторы из решения по маршрутам

Сегодня, 23 марта, в Центральном районном суде Омска начался процесс по иску прокуратуры к администрации города. Сотрудники надзорного органа выявили коррупциогенные факторы в порядке установления, изменения или отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок и потребовали их устранить. Чиновники заявили, что готовы удовлетворить заявленные требования, но не знают, как это сделать.

Предтечей ситуации стало постановление администрации Омска от 3 февраля 2016 года № 123-п, принятое на основании федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ". В документе был прописан порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов, и, руководствуясь им, в январе текущего года чиновники лёгкой рукой отменили 27 маршрутов. Прокуроры выявили в постановлении коррупциогенные факторы и направили в администрацию города требование устранить их. Чиновники не нашли оснований для удовлетворения заявленных требований, поэтому надзорный орган обратился с иском в суд.

Сегодня, 23 марта, состоялось первое заседание по иску прокуратуры. Неожиданностью для многих стало появление в зале представителя СРО "Омские перевозчики". Он обратился в суд с ходатайством разрешить ему присутствовать на заседании в качестве заинтересованной стороны. Правда, формулируя свою просьбу письменно, он указал не то постановление, к которому предъявила претензии прокуратура, а также неверно назвал истца. В итоге ему разрешили остаться, однако судья Ольга Ретуева попросила в ближайшее время предоставить другое ходатайство, не содержащее ошибок.

Далее суд решил выяснить позицию каждого участника спора. Прокурор города Омска Евгений Нефёдов сообщил, что в ходе проведения антикоррупционной экспертизы акта администрации "О порядке установления, изменения или отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок" был обнаружен ряд коррупциогенных факторов. В частности, в документе отсутствуют ясные формулировки и определения. Кроме того, по словам прокурора, основание для отмены маршрута, выраженное через отсылку к предусматривающему данное мероприятие документу планирования перевозок, может способствовать принятию муниципалитетом произвольных решений. В итоге между ним и представителем администрации города возникла полемика.

- Правоприменитель может применять данную норму как ему вздумается, - объявил прокурор.

- В чём выражается эта двусмысленность? В данном правовом акте что ни напиши, всё, по вашему мнению, будет противоречить законодательству, - парировал сотрудник правового управления мэрии Олег Баланов.

- Так вы напишите так, чтобы не было вопросов, - ответил ему Евгений Нефёдов.

- Мы готовы устранить нарушения, вы только скажите, как надо написать? - продолжал Олег Баланов.

- Это нормотворческая деятельность, и мы в неё не вмешиваемся. Мы можем принимать участие в разработке, но сами такие документы не разрабатываем, - пояснил прокурор.

Одна из основных претензий прокурора касалась позиции администрации города в части установления маршрутов. По словам Евгения Нефёдова, чиновники, приняв вышеупомянутое постановление, получили возможность самостоятельно решать, кому из перевозчиков устанавливать маршрут, а кому - нет. Конкретные критерии отбора в документе отсутствуют, уверяют в прокуратуре.

- В пункте 4 документа говорится, что маршрут может отменяться, устанавливаться или изменяться администрацией в случае развития территории города или создания центров притяжения пассажиропотоков. Определения понятий отсутствуют. Что подразумевает под собой притяжение? Можно это применять как угодно, а с учётом позиции правительства РФ нормативные акты не должны быть двусмысленными. Мы просим исключить коррупциогенные факторы, - заявил Евгений Нефёдов.

Начальник организационно-правового отдела департамента транспорта Евгения Шевченко в свою очередь отметила, что четвёртый пункт и не должен устанавливать какую-то ясность, поскольку все изменения связаны с жизнедеятельностью нашего города.

- Эти термины не двусмысленные, они отвечают требованиям русского языка, логики и так далее, - сообщила сотрудница дептранса.

Судья Ольга Ретуева, выслушав позицию каждой стороны, в итоге решила отложить заседание до 11 апреля. К этому времени администрация города должна будет представить в суд все документы, связанные с подготовкой спорного нормативно-правового акта.