Экс-директор омской управляющей компании "Труд" обвиняется в хищении 14 млн рублей

По версии следствия, генеральный директор ООО "Труд", учредителем которого является известный омский эксперт в сфере ЖКХ Александр Лихачёв, предоставлял в городскую администрацию документы о выполненных работах по капремонту. На самом деле необходимые работы выполнены не были.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего бывшего генерального директора ООО "Труд" Андрея Цимбаревича. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

- По версии следствия, в период с мая 2012 года по август 2013-го обвиняемый, являясь руководителем управляющей компании ООО "Труд", обслуживающей многоквартирные дома в Ленинском округе, заключил с департаментом городского хозяйства Омска договоры на организацию проведения ремонта ряда многоквартирных домов, - поясняют в ведомстве.

К проведению ремонта он привлёк субподрядные организации, которые не выполнили все необходимые работы. Зная об этом, Цимбаревич представил в департамент документы о якобы выполненных работах. Таким образом он незаконно получил из муниципального бюджета и присвоил более 14 млн руб.

После вручения Цимбаревичу копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Добавим, одним из учредителей ООО "Труд" является известный омский эксперт в сфере ЖКХ, советник губернатора по вопросам коммунального хозяйства Александр Лихачёв. На данный момент директором предприятия значится другой учредитель - Сергей Захаров.