Омские бизнесмены не захотели выходить из СИЗО

По всей стране сегодня проходит акция "СтопАрест", призванная привлечь внимание к проблеме арестов российских бизнесменов. Омские предприниматели, находящиеся в СИЗО, активного участия в ней не приняли.

По инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова сегодня проходит всероссийская акция "СтопАрест". Предпринимателей, содержащихся в СИЗО и обвиняемых по так называемым экономическим статьям, Титов призывал писать ходатайства об изменении меры пресечения. Иными словами, просить суды выбрать "санкцию", не связанную с лишением свободы. Это может быть и домашний арест, и подписка о невыезде. Акция предполагает одновременную подачу ходатайств защитниками или самими бизнесменами 10 апреля.

Как пояснил ИА "Омск Здесь" уполномоченный по защите прав предпринимателей Омской области Юрий Герасименко, в нашем регионе количество содержащихся в СИЗО предпринимателей, обвиняемых по экономическим статьям, в прошлом году составляло восемь человек. На данный момент их гораздо меньше.

- Прошу обратить особое внимание, если бизнесмен обвиняется не только в экономическом преступлении, ему вменяется в вину и "общеуголовная" статья, или если он уже подсудимый, то участие в этой акции окажется весьма проблематичным, - пояснил Юрий Герасименко.

До старта акции со всеми заинтересованными сторонами проводилась разъяснительная беседа. Родственникам и защитникам объясняли суть акции, порядок участия в ней.

К примеру, в своеобразном флешмобе мог бы принять участие омский банкир Станислав Мацелевич. Но он как раз подпадает под это ограничение, поскольку обвиняется не только в "отмывании" денежных средств, но и в создании преступного сообщества.

По нашей информации, изъявил желание подать ходатайство Константин Дахно. Он является фигурантом уголовного дела по продаже некогда единственного в городе работающего мусорного полигона - Надеждинского, находящегося в собственности ЖКХ "Сервис". По иронии судьбы сегодня областной суд рассматривал апелляцию Дахно на изменение меры пресечения и оставил решение нижестоящего суда в силе. Под стражей он будет находиться до 5 июля.

К слову, омские адвокаты весьма скептически отнеслись к этой акции, называя её скорее мероприятием для привлечения внимания к проблеме арестов предпринимателей. Хотя некоторые говорили, что будут рекомендовать своим подзащитным поучаствовать в "СтопАресте".

В пресс-службе УФСИН России по Омской области не стали раскрывать информацию о количестве поданных ходатайств, ссылаясь на её закрытость. Однако, как нам стало известно, никто из бизнесменов, ждущих суда в СИЗО, участие в акции принимать не стал.