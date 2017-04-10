С омской компании требуют 16 млн рублей за строительство дороги не по технологии

ООО "Универсал-Строй-Сервис", занимавшееся в Азовском районе ремонтом дороги, из-за которого в СИЗО оказался глава "Сибуправтодора" Александр Сахаров, должно вернуть 16 млн руб. Была проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что строилась дорога не по технологии.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск о взыскании убытков в размере 16,044 млн руб. с ООО "Универсал-Строй-Сервис". Истцом в этом деле являлось государственное предприятие Омской области "Омскавтодор".

"Универсал-Строй-Сервис" выступал субподрядчиком ремонта дороги от а. Тулумбай до автодороги Сосновка - Поповка Азовского района Омской области. Согласно договору субподряда, общая стоимость работ составляла 60,2 млн руб. Заказ должен был быть завершён в сентябре 2015 года. Субподрядчик привлёк к отдельным видам работ ещё одну компанию - ООО "Стройтраст". Напомним, по подозрению в хищении 2 млн руб. при строительстве именно этой дороги в СИЗО оказался глава "Сибуправтодора" Александр Сахаров, ранее он занимал кресло замдиректора по правовым вопросам Управления дорожного хозяйства Омской области.

В октябре прошлого года проведено обследование этого участка дороги, в ходе которого выяснилось, что работы велись не по технологии - слой основания не соответствовал проектным решениям по составу, физико-механическим и геометрическим показателям, при его устройстве нарушались технологические операции. Поскольку "Омскавтодор" заключил с Азовским районом новый контракт на достройку дороги, начать работы не представляется возможным без устранения выявленных нарушений. Эксперты рассчитали и размер убытков, которые превысили 16 млн руб. Если решение арбитража "устоит" в вышестоящей инстанции, убыток придется компенсировать.

Добавим, что средства на дорогу Тулумбай - Сосновка - Поповка освоены не в полном объёме, поскольку из-за погодных условий строительство пришлось отложить и по факту перечислено было чуть более 20 млн руб.

Как пояснил ИА "Омск Здесь" начальник управления дорожного комплекса регионального министерства строительства и ЖКК Дмитрий Христолюбов, в бюджет заложены необходимые средства для достройки дороги.

- Необходимые средства мы заложили на этот год, но без учёта тех, что нужны для исправления работ предыдущих, - заметил Дмитрий Христолюбов. - Полагаю, через несколько недель областное правительство утвердит новое распределение средств. На этот объект заложено 43,4 млн руб. Конечно, вначале стоит устранить недоделки, а потом продолжать работы.

В администрации Азовского района подчеркнули, что в ближайшее время намерены провести аукцион по поиску подрядчика на достройку дороги.