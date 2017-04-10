Экс-директор правительственного АЖС, оставивший дольщиков без жилья, просит смягчить обвинение

В Первомайском районном суде сегодня началось рассмотрение дела бывшего директора бюджетного учреждения Омской области "Агентство жилищного строительства" (АЖС) Андрея Котова. Он обвиняется в растрате и превышении должностных полномочий. По версии следствия, Котов подписал несколько форм выполненных работ при строительстве многоэтажки в микрорайоне "Московка-2", хотя фактически работы не выполнялись. В итоге бюджету был нанесён ущерб 18 млн руб.

Экс-чиновник своей вины не признаёт. На сегодняшнем судебном заседании он просил изменить статью в обвинении на "Халатность". Как сообщает телеканал "Продвижение", Андрей Котов заявил, что не владел денежными средствами и, соответственно, не мог допустить их растраты.

Отметим, что дом на ул. Мишина, 8, при строительстве которого был нарушен закон, возводится на средства дольщиков. Здание должны были закончить полтора года назад, но до сих пор 108 омских семей не могут получить квартиры.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".