РЭК перечислила условия, когда омичи могут не платить за ОДН
Экономика  •   7 апреля 2017, 13:54, последнее обновление 7 апреля 2017, 14:52  •  печать

РЭК перечислила условия, когда омичи могут не платить за ОДН

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Специалисты подчёркивают, что у каждого многоквартирного дома должен быть индивидуальный норматив ОДН на водоотведение.

Региональная энергетическая комиссия Омской области (РЭК) приступила к проверке данных, предоставляемых управляющими компаниями. Напомним, с 1 января именно УК рассчитывают размер платы за общедомовые нужды на электричество и водоотведение. В итоге цифры в некоторых квитанциях выросли в два-три раза, а специалисты РЭК усомнились в правильности расчётов управляющих компаний.

Сомнения оказались небезосновательными. Сегодня были проверены три дома в Октябрьском округе, и в одном из них нашли расхождения с первоначальными данными. Специалисты проверяли наличие водоразборных устройств, что прямо влияет на размер норматива ОДН.

Управляющие компании должны принимать дифференцированные, индивидуальные в каждом конкретном доме нормативы ОДН. Жильцы могут проверять правильность применения этих нормативов, - прокомментировал глава РЭК Олег Голубев. - Возможны варианты, когда ОДН равно нулю, - в тех случаях, когда нет никаких кранов - ни для технологического сброса, ни для забора воды на помыв полов, ни для полива клумб.

Если жильцы обнаружили, что в квитанции есть неверные данные, необходимо обратиться в жилищную инспекцию.

Теги  •  #ОДН #Олег Голубев #РЭК

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Комментарии
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Анна Мишина  •  7 апреля 2017, 15:34

Правильно, нужно проверять эти управляющие компании. Повышают тарифы без конца.

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