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В омских нормативах на ОДН начал разбираться федеральный министр Михаил Мень
Общество  •  17 февраля 2017, 17:00, последнее обновление 17 февраля 2017, 17:06  •  печать

В омских нормативах на ОДН начал разбираться федеральный министр Михаил Мень

Автор: Виктория Стрельникова

Федеральное министерство строительства очень удивили омские нормативы на общедомовые нужды. Выяснилось, что норматив расходов на электроэнергию в стандартном 9-этажном доме в Омске в два раза выше аналогичного в Новосибирске.

Российским регионам поручено проверить корректность установки нормативов ОДН. Соответствующее распоряжение дал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. По данным ведомства, сегодня одни и те же нормативы в соседних регионах могут отличаться в разы. В частности глава федерального министерства Михаил Мень был очень удивлён тем, что норматив расходов на электроэнергию в стандартном 9-этажном доме в Омске в два раза выше аналогичного в Новосибирске. Цифрами в своих квитанциях, которые пришли после Нового года, очень удивлены были и сами омичи. На деле оказалось, что платёж увеличен в разы.

Напомним, с 1 января этого года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, перенесены в жилищную услугу, а объём расходов на ОДН ограничен нормативом. Эта мера была введена для защиты собственников от непрозрачных и завышенных платежей. Но, как выясняется, всё оказалось иначе.

Минстрой России поручил органам жилищного надзора регионов регулярно докладывать о выполнении закона, по этим данным главное строительное ведомство России будет мониторить ситуацию на местах.

Теги  •  #жилье #Минстрой #Михаил Мень #общедомовые нужды

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